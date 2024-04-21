Арестованы поставщики некачественных сухих пайков в армию РФ

Они останутся под стражей до 19 июня.фото: t.me/moscowcourts--> Столичный суд отправил под арест фигурантов дела по факту ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания Минобороны, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.