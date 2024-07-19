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Парадокс Столтенберга: чем больше говорить о войне, тем быстрее она закончится

Парадокс Столтенберга: чем больше говорить о войне, тем быстрее она закончится

Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война на Украине затянется лет на десять — таким не слишком оптимистическим прогнозом поделился с аудиторией ВВС уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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