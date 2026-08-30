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Институт Trimbos предупредил об опасности таблеток экстази в виде головы Трампа

Институт Trimbos предупредил об опасности таблеток экстази в виде головы Трампа

Нидерландский институт психического здоровья и зависимостей Trimbos предупредил об опасности таблеток экстази, имеющих форму головы президента США Дональда Трампа, передает CBS.

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