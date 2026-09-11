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Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "золотой судьи" Хахалевой

Суд оставил в силе решение об изъятии имущества "золотой судьи" Хахалевой

youtube.com/Честный Детектив Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставила в силе решение об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Елены Хахалевой, членов ее семьи и связанных с ней лиц.

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