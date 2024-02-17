Праздник Агафьи Коровницы 18 февраля богат на приметы, традиции и поверья AdministratorВ Российской Федерации 18 февраля 2024 года отмечается древний народный праздник Агафии Коровницы, связанный с памятью мученицы Агафии Панормской.
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