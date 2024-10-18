Sony проиграла судебный процесс против создетелей игровых читов — разбирател...

Sony проиграла судебный процесс против создетелей игровых читов — разбирательство затянулось на десятилетиеВсе началось с того, что Sony подала иск против Datel из-за продажи читов для PSP-версии MotorStorm: Arctic Edge, которые позволяли игрокам использовать неограниченный буст в обход ограничений, установленных игрой.
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