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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony проиграла судебный процесс против создетелей игровых читов — разбирател...

Sony проиграла судебный процесс против создетелей игровых читов — разбирател...

Sony проиграла судебный процесс против создетелей игровых читов — разбирательство затянулось на десятилетиеВсе началось с того, что Sony подала иск против Datel из-за продажи читов для PSP-версии MotorStorm: Arctic Edge, которые позволяли игрокам использовать неограниченный буст в обход ограничений, установленных игрой.

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