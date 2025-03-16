Почему римлянам запрещалось носить сапоги и штаны

Сегодня, когда у каждого в шкафу есть джинсы или спортивный костюм, а также несколько пар обуви, включая какие-нибудь ботинки или полу-сапоги, сама идея того, что подобная исключительно практичная одежда когда-то запрещалась, может показаться странной.
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