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FiNE NEWS

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Полный привод: как выбрать между AWD и 4WD и не застрять в грязи

Представьте: вы выезжаете на дачу, а дорога превращается в болото из грязи и лужи. Или зимой вы пытаетесь выехать из двора, где снег наметён так, что колеса буквально скользят по льду.

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