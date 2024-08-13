По делу о мошенничестве с сухпайками провели обыски в Новой Москве

В Новой Москве прошли обыски в рамках дела о мошенничестве с сухпайкамиСотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с сухими пайками для Вооруженных сил России провели обыски в квартире в Новой Москве.