Трампа обязали предстать перед судом 10 января

Судья в Нью-Йорке назначил вынесение приговора избранному американскому президенту Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации на 10 января, следует из документа, размещенного в электронной базе суда.
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