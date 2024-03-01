В Петербурге ожидается самая теплая весна за

Первые весенние выходные в Петербурге обещают быть теплыми и почти без осадков, благодаря воздействию северо-западной периферии антициклона, объявил эксперт из погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 1 марта.
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