НАТО уже присмотрела здание для своего штаба в Севастополе

Natalija Osminina Да, знаю. Занималась этим вопросом- нужен был материал для книги о девиациях и их опасности. Раносят, твари. Поэтому в 13 странах — Судане, Иране, Саудовской Аравии, Йемене, Мавритании, Афганистане, Пакистане, Катаре, ОАЭ, ряде провинций Нигерии и Сомали, в отдельные районах Сирии и Ирака за гомосексуализм действует смертная казнь. Ведь, Пророк Мухаммед приказывал убивать гомосексуалистов. Еще в 17 государствах законы запрещают пропаганду гомосексуализма и предусматривают уголовное наказание за нарушение этих ограничений. Это предусмотрено в Алжире, Египте, Ливии, Марокко, Нигерии, Сомали, Тунисе, Ираке, Иране, Иордании, Кувейте, Ливане, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, Литве и России.

М Мария Вы исследовали этот вопрос? Тогда объясните, почему есть такие профессии, где их вообще подавляющее большинство? Балет, ТВ и т.д. И наоборот. Трудно себе представить шахтёра - педика! Для меня это загадка. Рвутся со страшной силой в актёры, искусство.