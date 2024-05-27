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НАТО уже присмотрела здание для своего штаба в Севастополе

НАТО уже присмотрела здание для своего штаба в Севастополе

Политнавигатор Россия поддержала референдум в Крыму в 2014 году, потому что знала о планах НАТО по вводу туда войск.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да, знаю. Занималась этим вопросом- нужен был материал для книги о девиациях и их опасности. Раносят, твари. Поэтому в 13 странах — Судане, Иране, Саудовской Аравии, Йемене, Мавритании, Афганистане, Пакистане, Катаре, ОАЭ, ряде провинций Нигерии и Сомали, в отдельные районах Сирии и Ирака за гомосексуализм действует смертная казнь. Ведь, Пророк Мухаммед приказывал убивать гомосексуалистов. Еще в 17 государствах законы запрещают пропаганду гомосексуализма и предусматривают уголовное наказание за нарушение этих ограничений. Это предусмотрено в Алжире, Египте, Ливии, Марокко, Нигерии, Сомали, Тунисе, Ираке, Иране, Иордании, Кувейте, Ливане, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, Литве и России.
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3 час.
М
Мария
Вы исследовали этот вопрос? Тогда объясните, почему есть такие профессии, где их вообще подавляющее большинство? Балет, ТВ и т.д. И наоборот. Трудно себе представить  шахтёра - педика! Для меня это загадка. Рвутся со страшной силой в актёры, искусство.
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2 час.
Natalija Osminina
Ну, это же гормональные аномалии. Если у мужчины пассивного педика преобладают женские гормоны (гипофиз и гипоталамус работают с перегрузкой, а эпифиз молчит), так куда пойдет &quot;женщина&quot;? В творчество
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