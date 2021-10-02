Нелегальных мигрантов снова "пожалели". А кто пожалеет Россию и русских?

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНелегальных мигрантов снова "пожалели". А кто пожалеет Россию и русских? "Час Х", день, когда нелегальные мигранты должны покинуть пределы Государства Российского, не за горами.Вернуться к статье6528НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAndronМиграция иностранных рабочих,у которых нет ни образования,ни навыков,ни специальности для России чума 21 -го века! Работу должны сначала обеспечить местным людям с нормальной зарплатой и социалкой,а этих по остаточному принципу! Надо принять такой закон,чтобы работодатели не борзели!Ратник РатникКонь Юлий из популярного мультика, именно на эту тему говорил: "Не смешите мои подковы!. Кто же от халявн6ого бабла из наших "законорожателей" откажется...nestor 19Печально,но так оно и естьTFTatyana FedotovaДля этого не надо было контрреволюцию в 90-е делать. Теперь у власти буржуи. Буржуям только до своего кармана. Страна и народ простой этой страны им по барабану. С деньгами все люди мира. Поэтому как может ворон ворону глаз выколоть? В буржуйском государстве и всё делается на благо буржуев. А буржуям мигранты выгодны. Не стране, не народу, не будущему страны мигранты не нужны и даже вредны, это бомба замедленного действия под страну. Но мигранты нужны буржуям. Жадность и подлость до глупости. Вот уж правда: Россию нельзя победить из вне, а разрушается она сама изнутри. Дура потому что. Своих людей трудоустроить. Своих людей обеспечить достойной работой и жильём. А уже по остаточному принципу приглашать только по рабочим визам и то в специальные оборудованные посёлки для подобных рабочих. Создавать им нормальные человеческие условия и жизни и работы. И без семей. Вахтовый метод. А если какая сволочь нелегалов привезет, то за счет этой сволочи этих нелегалов домой, а сволочь поработать в трудовом лагере на благо простого народа. Как Китай на перевоспитание " в деревню или в горы" Труд даже из обезьяны сделал человека. Буржуям жадным и подлым поработать тоже не помешаетмихаил дувановвсе как в европе.ВКВячеслав КормилицынМиграция только нужно коррумпированным чиновникам, на которых они миллиарды делают. Этим чиновникам совершенно плевать на страну.Томара Тычковане нужны России ни легальные, ни нелегальные мигранты. Это люди -чуждые нам по вере, по образу жизни, по нравам. А сейчас нам насаждают даже безграмотных мигрантов якобы врачей, которые даже русского языка не знают. Кто-то из чиновников хорошо наживается на привлечении этих чужеродных нам мигрантов. А наши ВУЗы не принимают на бюджет россиян, требуя непомернаю оплату за обучение.TFTatyana FedotovaНу зачем Вы так. Мастера своего дела есть в любой национальности. И иногда врачи-узбеки или врачи - армяне имеют лучшие знания чем русскоязычные детки каких нибудь начальников, которые когда учились и больных то, похоже, не видели. Один гонор. Так что не надо так категорично. От хороших специалистов как раз грех отказываться. Если они действительно дельные специалисты так им можно и гражданство дать. Умные и дельные люди стране нужны. Можно их даже на некоторых "русских" обменять из шоу бизнеса. На Западе клоунов любят. А среди русской "культурной" интеллигенции идиотов всё больше и больше. Чему они наших детей научат? Кривляться и гоношиться?Николай skifКак бы поздно не было..ААлександрНаш благоверный решил строить миллионники в Сибири.Вот вам и будущие жители.УРА.Алексей ТанА вас так же на отселение ...или з.Украина или Израиль.Александр ДементьевА жителей благоверный сам с Шойгу нарожают и вырастят. Будут им по 10 тысяч в год подбрасывать чтобы не опухли с голоду. Этакий блокадный Сибирьградмихаил дувановлюбишь сказки ?Александр АнтоненкоИ что остается? Брать ружья и отстреливать? Как рускоязычных в "братских" странах в 90-е ? Дождетесь беспредела в стране!Анатолий Селивановопять прогнулись под диапоры и больших толстосумов, которые недоплачивая мигрантам - покупают недвижимость и острова за "бугром" - позорище !!!!!!!!!!!!!!!!Александр ДементьевЖили в СССР спокойно за "железным занавесом". Ни инфляции, ни безработицы, ни СПИДа, ни наркоты. Нормальные бесплатные медицина, образование. Нормальные продукты, культура и нормальные человеческие отношения меж людьми. ...Может пора снова за занавес ? А чиновников с их наворованными капиталами - за бугор.Неизвестно НеизвестноЧиновников - в Сибирь! Отстраивать города Шойгу.TFTatyana FedotovaТолько их ( чиновников) без денег выкинуть за занавес, чтобы прочувствовали как народу простому без денег при них жилось, хуже , чем мигрантам, похоже. Мигранты всё семьям же отправляли. Знали хоть ради чего мучаются.михаил дувановсначала пусть насыпят этот бугор в тундре. а потом живут тамВладимир ЮринСначала "разуть" их надо, а потом за бугор.ААлександрЗаигрались в национальную политику вместо развития национальной культуры. Даже додумались до структуры по гармонизации национальных отношений. В многонациональном государстве есть только граждане и их интересы и интересы государства. Нагнали в страну дикарей и удивляются результатам. Да и спрос на квалифицированную рабочую силу в затхлой экономике минимальный. Чем живет страна: финансовые пирамиды, МФО, блогеры, уничтожающее образование ЕГЭ, и лицемерный треп завравшейся тусовки.Василий ИвановичГоспода из ОП, не ходят пешком по улицам, их дети учатся на западе, для этой элитки Россия - работа, а их дом на западеВасилий ИвановичТам бабла немерянно отстегнули диаспоры и олигархи участникам конференцииЖизнь продолжаетсяПревратили Россию в пристанище для малообразованного, проф непригодного отребья. В России своей рабочей силы хватает, а этих гнать в шею вместе с теми, кто в них нуждается.АлександрА что толку от этой конференции , у меня в Новосибирске во дворе, почти в центре города, как в Таджикистане, ведут себя нагло , дерзко, везде мусорят, ходят целыми стадами, по русски не говорят , на замечания не реагируют, хватит их жалеть если ты приехал в чужую страну живи по местным обычаям и правилам, говори на русском, там дома можешь на своем балакать, накосячил или карандаш участкового попал все департация пожизненная , только так, иначе приведет к бедеЛюбовь ФилинаНа приют, гонимых мигрантов , они отвечают , наглым поведением и тупорылом высокомерием, с времен Советских лет, доведи до полного благополучия свою страну и , тогда , излишки , отдай страждущим. ..Любовь ФилинаКто, Их выгоняет с родных земель, тот и должен ,,пожалеть"несчастных , озлобленных , чуждых нашей религии и минталитету мигрантов...абрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции. Приходится делать вывод, что власти Москвы и её "бизнес" - фальшивы.Aнатолий РайковПеренимают Русские обычаи?Ну да,алкоголь жрут непомерно,иногда хлеще местных алкашей.Причём,нажравшись до кондиции у них конкретно срывает крышу.Да посмотрите сводки МВД,в любом отделении полиции можно узнать такое,что волосы дыбом встают,даже на том месте где они вообще не растут.А те которые нуждаются в мигрантах и обеспечивает их работой,обязать что при малейшем нарушении общественного порядка,работодатель в ответе за любого мигранта.И так же может понести наказание и лишится в дальнейшем своего бизнеса.Жил у меня узбек,чтобы легче произносить его имя,он называл себя Коля.Много раз говорил ему,что он не дома а в гостях.Результат его депортировали на родину с запретом въезда в Россию.Как он меня потом умалял,что он только не предлагал чтобы его оставили.Поздно,ранее не думал когда его предупреждали,так и получил что получил.И это уже не от меня зависело.Катя Гончарова ГончароваЦитата: «Русское молчание затянулось: Прибыль на потерях» - вот формула, посредством которой Запад тысячу лет эксплуатирует Россию. То же самое мы наблюдаем и сейчас: русский народ как целостный организм погибает на глазах у всего мирового сообщества, раздавая другим народам свои природные конкурентные преимущества и системный (синергетический) эффект своего бытия. Кремль (власть) «... продолжает получать свою прибыль, постоянно нанося огромные убытки населению России...». “Ностальгия по “Русскому коммунизму”": http://politcyber.ru/index.php/nauka/stati/113-24-prostov-a-f-vserossijskaya-tribuna-sotsialnoj-i-kulturnoj-innovatiki-zh-voprosy-kulturologi-2-2007Дмитрий ПодовинниковНадо напомнить этим гастам-мигрантам о том,как"страшен русский бунт,бессмысленный и беспощадный".YPYuriy PintelinРОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ!!!!!!!! НЕ ХОЧЕШЬ ОБРУСЕТЬ - КАТИСЬ В СВОЙ ЧУРКЕСТАН!!!!!!!!!ГГГеннадиюс ГордеевасПодход к проблеме просто позорный. Причём мнение населения не учитывается никак, на него просто плюют. Обсуждать вопросы предпочитают с мигрантскими вождями, которые отнюдь не толерантны - они полностью и только за своих.Владимир Соколовнаселение местное им не платит)) это они наоборот, как из своего кармана, местное население содержат)) а вот диаспоры им платят и много. дак за кого будет потеть начальник?ГГГеннадиюс ГордеевасСодержательно, но непонятно. Похоже на бред. Или сбивчивое сознание инопланетянина.Владимир Соколовя понимаю, что русский язык для вас сложно)) поэтому проще)) кто платит им помимо зарплаты на того начальники и работают.ГГГеннадиюс ГордеевасДля меня русский язык несложен, меня дебилы восхищают. Которые ненавязчиво извратили язык до неузнаваемости. Какой насяльника, где запятые? Ты меня языку будешь учить, гастарбайтер? Всё, все барьеры прорваны...ГГГеннадиюс ГордеевасТеперь и чурки будут нас языку учить.РУСЛАН КазаковДа зачем они/ мигранты/ намЮ возьмем в пример Белоруссию...там их нетGgrainvnМигранты сами по себе не едут. А вот зачем нам такое антируское и антироссийское правительство, 20 лет заботящееся только о мигрантах и о личном кошельке, стоит задуматься.Vladimir LenkovЭто не жалость, а предательство тупой и алчной чиновничьей сво.nestor 19Неужели руководство страны не понимает чем грозит ввоз в страну этих диких и чуждых нам по мировозрению орд?!!!ведь давно уже понятно,что они никогда не адаптируются к условиям жизни в России!они едут насаждать свои дикие порядки и обычаи!Русских они выгоняют из своих республик,но при этом беззастенчиво едут к нам.Да и диаспоры эти более походят на ОПГВладимир Соколоввсё идет по плану!Андрей Тихонову этого сучкова нужно поселить этих..., может запоёт по-другому.Олег ВиноградовХотели капитализма? Жрите.Vladimir LioubimcevВы это кого спрашиваете?.ВВоробей- "Хотели капитализма? Жрите." Слышал я в своё время выражение: "Уезжают не куда, а - откуда." Это было о том самом социализме с человеческим лицом.Vladimir LioubimcevНИКТО россиян не пожалеет. Вот у нас. УЖЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ дворник не убирает. Опавшие листья уже засыпали весь двор, если чуть брызнет дождь, они станут скользкими, можно упасть и сломать руки-ноги. Возле урн валяются какие-то коробки, пачки, бутылки, банки, ничего не убирается. Ходил в УК - бесполезно. Никакой реакции. Управляющие компании НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ!! Им только деньги "за обслуживание" плати, а обслуживания же нет!! Только обращаться за помощью и наведение порядка некуда! НЕ МОРДУ ЖЕ РАБОТНИКАМ УК БИТЬ, в самом деле? ЧТО ТВОРИТЬСЯ В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?!!... раньше такого не было....Владимир Соколовоткажитесь от этой укEEElwira ErbesНе хотят жить по человечески. пусть убираются каждый в своё ишачье стойло. Что перед ними шапки то ломать. Кто это допустил-любимый Президент, забыв вероятно, что он РУССКИЙ. Или не...vanovanovanГнать всех поганой метлой по национальным квартирам!Валерий Антохингнать всехВладимир БурмистровЕщё до развала Союза в республиках отношение к русским оставляло желать лучшего. А уж потом нацики буквально выгоняли русских из квартир и заявляли, что русские теперь будут у них "мыть посуду". У нас же сейчас мигранты чувствуют себя почти хозяевами. Оставить только дворников и строителей ЗНАЮЩИХ русский язык, а всех торговцев и водителей маршруток - ДОМОЙ!vanovanovanС ОГЛАСЕН 100 ПРОЦ!!!!!!!! Прочтите мой постvanovanovanВообще никого не оставлять! Зачем нам вторая Гейропа? Пусть строят счастливую жизнь у себя на родине! Они так хотели самостийности ну и живите в ней! Срабатывает синдром СССР-85 проц. ВВП РФ уходило на поддержание союзных республик. От туда не возвращалось -НИЧЕГО!. ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ ЭТУ ПОРОЧНУЮ ПРАКТИКУ! Я родился в Киргизии жил так же в Казахстане----АБСОЛЮТНО УВЕРЕН ЧТО НЕНАВИСТЬ И ЖЕЛАНИЕ УНИЗИТЬ РУССКИХ В КРОВИ СРЕДНЕАЗИАТОВ!!!!!!! Ничего другого они не хотят! И все эти слюни насчет взаимо понимания--бред! Каждый по отдельности-хороший парень! Но когда их много-БЕЙ ЕВРЕЕВ РУССКИХ И АРМЯН И РАСЦВЕТЕТ НАШ КАЗАХСТАН!!!!Виктор БорисовОни не ходят пешком по улицам, не ездят в метро и электричках их дети учатся на западе, для этой элитки Россия - вахтовая работа, а их дом на западеvanovanovanТак все это для меня неприятно....Уже писал-напишу еще-1966 год город Джамбул. Еду к маме -преподавателю математики в Джамбульском гидромелиоративном институте Автобус номер 40 на другой край города . Лето жара автобус полный. Сидячие места все заняты. Заходит русская старушка с палкой . Близко сидит казах лет 15 -пренебрежительно на нее посмотрел и отвернулся. На следующей остановке заходит казах лет 30 -этот молодой казашенок встает-утр ата(садитеть) -потому 30 ти летний старше его.Мне 11 лет-мама сказала -не вмешивайся. Или еще -утром в школьном саду нашли повешенную крюком за горло девочку казашку 8 класс с запиской на груди-НЕ ГУЛЯЙ С УРУСОМ. шКОЛА НОМЕР 1 УЛ МИРА 2 эТО ЖЕ 1966 ГОД-РАСЦВЕТ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА1 Страшно подумать что сейчас там твориться!Aнатолий РайковКомментарий много и у всех разные возмущения.А кто нибудь задумывался,прежде чем идти гастарбайтером в миграционную службу и представлять свою квартиру для регистрации приезжих?Хорошо пристроились,зарегестрировал.предоставил мигранту жил площадь.Получил и получает от них деньги и нет проблем.Ответственности ни какой,только деньги,а что творят на улицах горда,пусть полиция за ними смотрят?Это получается как бы я ни при чём,это государство за ними смотрит.Ни чего личного,это лишь всего навсего деньги.РадаТак не задумывались почему люди сдают жилье в боготой России, а сами уходят жить в дощаные дачные домики. Запретят заезжать чужакам и собой вредить местному населению. И когда в России будет достойная оплата труда для своих рабочих! Начиная с уборщиц, и остальных рабочих профессий.. Тогда и сдавать жилье не будет необходимости! А уж когда пенсии достойные вернут всему советскому народу! Тогда наступит другой порядок! Отличной системы! На сегодня позор всем кто .. начиная с Путина, и маломальских начальников вовласти.Aнатолий РайковНу да,ну да,а как же,ладно нашей молодёжи найти достойную и хорошо оплачиваемую работу и это удаётся не всем.Даже в больницах работают мигранты.Так некоторая молодёжь напрочь работать отказываются,а зарабатывают деньги через интернет,покупают дорогие машины,а потом сжигают и выкладывают всё это в интернет.Заставь их при этом работать где нибудь своими руками,когда они нас называют совковыми рабами.Спросите как зарабатывают такие как Мара Багдасарян,Маргештерн ,не знаю как его правильно имя написать?Да таких сейчас много в России,работать не хотят,а деньги имеют во много крат рабочего.И о пенсии они вообще не беспокоятся.Белых ВладимирТупая овц... , вам как в хохляндии. надо всё и сразу, ничего не делая!Юра ТерскихРусских там убивают и грабят ,а в России этим Рамшанам дозволино всеЛюдмила СвириденкоИногда, они не стесняясь, говорят, что мы - русские сволочи! И с этим ничего не сделаешь!Томара ТычковаИ легальных и нелегальных мигрантов надо гнать из России, они уже заселяют целые поселки, российские чиновники выдают этим чужестранцам российские паспорта, разрешили въезд их семьям, выдают по 20000рулей при рождении их детей. С такими темпами мигранты заселят за год не только поселки, но и русские города, а через 10 лет Россия исчезнет с карты мира.Чиновники, потакающие завозу мигрантов в страну-это предатели, заинтересованные в разрушении и распродаже России.Александр КозловЗачем платить русскому 100 тыс зарплаты,когда можно нанять 10 гастеров с зарплатой 10 тыс?Комментировать
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