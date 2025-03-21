День работников гидрометеорологической службы России: когда отмечают, история и значение праздника

Их труд важен для экономики, безопасности и повседневной жизни миллионов людей.Когда отмечается День работников гидрометеорологической службыДень работников гидрометеорологической службы России отмечается ежегодно 23 марта.
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