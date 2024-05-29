Экс-генменеджер сборной России Сафронов: мы и Канада - самые сильные сборные

Бывший генменеджер сборной РФ по хоккею Андрей Сафронов прокомментировал информацию о том, что подсчет рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF) может быть изменен из-за того, что сборная России поднялась на втором месте, несмотря на то, что не участвует в турнирах, передает "ВсеПроСпорт".