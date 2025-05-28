Продажи жилой недвижимости в России упали почти на 40%

Продажи жилой недвижимости в России в апреле сократились на 39,8% в сравнении с мартом. Такие данные содержатся в совместном исследовании аналитической платформы «СберАналитики» и консалтинговой компании CORE.
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