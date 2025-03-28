В Симферополе началось прощание с военкором Александром Федорчаком

В Симферополе утром началось прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Траурная церемония проходит на территории телерадиокомпании «Крым», где когда-то начинался профессиональный путь нашего коллеги.
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