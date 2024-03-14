Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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10 регионов России вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет

10 регионов России вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет

По данным ФНС, бюджет в 2023 году не получил НДС из десяти российских регионов В 2023 году федеральный бюджет не получил доходов по НДС из десяти регионов России: размер вычетов по налогу в них превысил размер платежей.

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