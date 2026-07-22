НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

ДТП произошло на перекрестке в Барнауле: работают МЧС и медики

ДТП произошло на перекрестке в Барнауле: работают МЧС и медики

Утром 22 июля в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Ускова с участием двух автомобилей, сообщили очевидцы в telegram-канале "В курсе 22 | Барнаул".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии