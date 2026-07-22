ДТП произошло на перекрестке в Барнауле: работают МЧС и медики

Утром 22 июля в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Ускова с участием двух автомобилей, сообщили очевидцы в telegram-канале "В курсе 22 | Барнаул".
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