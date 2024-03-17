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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс – третий старейший игрок НБА, набиравший 40 очков, после Майкла Джордана и Карла Мэлоуна

Форвард «Лейкерс» набрал 40 очков в матче с «Голден Стэйт» и обошел Джамала Кроуфорда в списке самых старых игроков НБА, набиравших 40 очков и более.

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