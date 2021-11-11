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Людям в России оставят лишь то, к чему они привыкли

Людям в России оставят лишь то, к чему они привыкли

В законопроекте об изменении принципов организации власти в субъектах РФ, ожидаемо без труда принятом во вторник в первом чтении голосами 317 из 450 депутатов Госдумы, некоторые горячие головы усмотрели покушение на федеративное устройство страны.

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