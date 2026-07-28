Воевавший в составе «Шторм Z» ветеран раскрыл необычный момент тренировок с вагнеровцами

Российских бойцов подразделения «Шторм Z» перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) обучали бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые порой использовали необычные методы тренировок.
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