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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тчуамени о Кроосе: «Один из лучших полузащитников всех времен. Тони говорит, что хочет закончить на пике. Это нелегко понять, но он прав, думаю»

В рамках шоу «The Bridge» на ютуб-канале ESN Media полузащитник комплиментарно высказался о своем одноклубнике по мадридскому «Реалу», 34-летнем Тони Кроосе.

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