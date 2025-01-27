Скандальный хоккеист Задоров заявил о желании играть за сборную России: «Сделал бы это с удовольствием»

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров, известный своими критическими высказываниями о власти РФРоссийский защитник «Бостона» Никита Задоров, известный своими критическими высказываниями о власти РФ, выразил желание играть за сборную России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии