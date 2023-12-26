Прогнозы по применению Украиной уже в конце декабря американских самолётов F-16 для ударов по Крыму начинают сбываться.
Прогнозы самые худшие. Без ТЯО не обойдётся
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Спросите у Зипули, он знает толк в тяо тяо тяо!
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12 час.
СБ
Сергей Бунцов
Обязательно сбивать их самолёты при возможности, при дальнейшей эскалации атаковать британский флот и.т.д и вплоть до применения ЯО, НАТОвская мразь вцепилась в нас, надо оторвать и разорвать
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3 час.
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