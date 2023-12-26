Прогнозы самые худшие. Без ТЯО не обойдётся

Спросите у Зипули, он знает толк в тяо тяо тяо!

СБ

Сергей Бунцов

Обязательно сбивать их самолёты при возможности, при дальнейшей эскалации атаковать британский флот и.т.д и вплоть до применения ЯО, НАТОвская мразь вцепилась в нас, надо оторвать и разорвать