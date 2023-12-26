Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Стародуб
    Все они упали ниже плинтуса, фууу...Дима Билан жестко...
  • Ксения Фотина
    О Киркорове: его извинение не что иное, как издевательство. Не нужно и усиленно вслушиваться в его интонацию, как бы,..."Пнули - решили и...
  • Валерий Ребров
    Интересно а где находится Российский порт в красном море?Танкер, шедший из...

Прогнозы самые худшие. Без ТЯО не обойдётся

Прогнозы самые худшие. Без ТЯО не обойдётся

Прогнозы по применению Украиной уже в конце декабря американских самолётов F-16 для ударов по Крыму начинают сбываться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Спросите у Зипули, он знает толк в тяо тяо тяо!
Ответить
12 час.
СБ
Сергей Бунцов
Обязательно сбивать их самолёты при возможности, при дальнейшей эскалации атаковать британский флот и.т.д  и вплоть до применения ЯО, НАТОвская мразь вцепилась в нас, надо оторвать и разорвать
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх