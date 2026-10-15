Россия не получала официальных предложений по возможному мирному плану США и Европы по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Rambler со ссылкой на ТАСС.
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