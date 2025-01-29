Уважаемые пассажиры!. Просим обратить Ваше внимание, что на основании поступивших обращений от граждан и с целью улучшения качества пассажирский перевозок, c 29 января будут внесены изменения в движен

Уважаемые пассажиры!Просим обратить Ваше внимание, что на основании поступивших обращений от граждан и с целью улучшения качества пассажирский перевозок, c 29 января будут внесены изменения в движении по следующим маршрутам:• г.
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