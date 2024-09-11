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«Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ

«Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ

Небензя пообещал Западу некрологи на наемников после ударов РФ по ВСУ Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя после серии ударов Российской армии по военным объектам на Украине порекомендовал ждать некрологи о западных наемниках.

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