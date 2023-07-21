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Джордан Пул начал заниматься боксом

Джордан Пул начал заниматься боксом

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул берет уроки бокса. В сети появилось видео, где чемпион-2022 отрабатывает удары с тренером и на боксерской груше.

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