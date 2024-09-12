ТАСС: в деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

Политика как она есть

Уголовное дело экс-начальника Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться новым эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который задержан по подозрению в хищении средств у Минобороны.