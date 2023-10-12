Эрдоган неожиданно встал на сторону России и нанес удары по подконтрольным США объектам, лишив американцев нефти

Чего бы Султан ни заявлял, бальзамом льющегося в уши Кремля,всегда надо помнить о его необычайной готовности к любой подлости!

Ирина Черепанова

Начнем с того, что Эрдоган никак за Россию, а заграницы Палестины, за это голосует и Россия и весь мусульманский мир, так что мне путайте. И правильно написано, эти регионы и зона влияния наша и тех регионов которые в близи, чего там делать пиндосам.