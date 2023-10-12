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СССР-Россия

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Эрдоган неожиданно встал на сторону России и нанес удары по подконтрольным США объектам, лишив американцев нефти

Эрдоган неожиданно встал на сторону России и нанес удары по подконтрольным США объектам, лишив американцев нефти

Как бы не критиковали президента Турции Реджепа Эрдогана в российском обществе, но факт остается фактом - судя по всему турецкий усач окончательно разочаровавшись в Западе, взял уверенный курс на налаживания отношений с Россией, в то время как по отношению к США занял откровенно враждебную позицию.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Чего  бы Султан ни заявлял, бальзамом льющегося в уши Кремля,всегда надо помнить о его необычайной готовности к любой подлости!
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16 час.
Ирина Черепанова
Начнем с того, что Эрдоган никак за Россию, а заграницы Палестины, за это голосует и Россия и весь мусульманский мир, так что мне путайте. И правильно написано, эти регионы и зона влияния наша и тех регионов которые в близи, чего там делать пиндосам.
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15 час.
Дина Скребец
Ой! Не смешите !  Турецкий усач своими усами чует , откуда ветер несёт запах монет. Поэтому он, как флюгель, тут-же поворачивается в нужную ему сторону, лУпая  &quot;честными&quot;  глазами.  Торгаш он до мозга костей. Продаст и своих и чужих. Была бы цена краснА.
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5 час.

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