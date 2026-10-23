С 24 октября по 13 ноября Меркурий будет ретроградным в Скорпионе — экстрасенс Дарья Миронова советует держать эмоции под контролем и не принимать судьбоносных решений.
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