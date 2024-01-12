Депутат Бессараб озвучила условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

Граждане России могут добиться получения пенсии в размере 50 тысяч рублей. Условие для этого озвучила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.
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