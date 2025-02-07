В ХМАО начнут выдавать жилье молодым ученым

Правительство ХМАО проработает инициативу молодого ученого Олега Сутормина. Он предложил губернатору региона Руслану Кухаруку обеспечивать специалистов жильем, распространив меры поддержки на образовательные организации округа.
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