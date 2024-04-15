Небензя заявил, что ему неизвестно о готовящихся в СБ ООН документах по Ирану

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что он не знает о каком-либо документе, который готовил бы Совет Безопасности всемирной организации в отношении Ирана в связи с атакой Исламской Республики на Израиль.
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