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Россиян предупредили о вреде безалкогольного пива

Россиян предупредили о вреде безалкогольного пива

Безакогольное пиво не является безопасной заменой спиртным напиткам, предупредила россиян руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

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