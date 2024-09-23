Политика как он...
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Политика как она есть

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В постпредстве РФ заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

В постпредстве РФ заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

Западные страны, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и в Газе, хотят поставить ситуацию вокруг Украины во главу угла всего, что обсуждает ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрия Полянского.

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Комментарии
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Григорий Терещенко
Отсюда вывод: заканчивать с хохлорейхом путём полной ликвидации.
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15 час.

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