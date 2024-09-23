В постпредстве РФ заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

Западные страны, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и в Газе, хотят поставить ситуацию вокруг Украины во главу угла всего, что обсуждает ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрия Полянского.