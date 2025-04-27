В Минске пройдёт Межнациональное деловое собрание

В первых числах мая в Минске соберётся Межнациональное деловое собрание.В столице Белоруссии соберутся известные меценаты, научные работники, деятели культуры и искусства, яркие представители деловых кругов и Православной церкви.
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