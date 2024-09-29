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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Филадельфии» о том, что Кутюрье вступился за Мичкова: «Именно так строятся команды, это братство, вы играете друг за друга»

Эпизод произошел в выставочном матче «Бостоном» (3:2 ОТ). Защитник «Брюинс» Билли Суизи вступил в стычку с 19-летним россиянином у борта.

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