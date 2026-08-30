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Нарколог Сергеев посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива

Нарколог Сергеев посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива

Нарколог Андрей Сергеев предупредил, что несколько бутылок безалкогольного пива могут повлиять на результат алкотестера, сообщает РИА «Новости» .

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