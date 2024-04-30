Чехия обвинила ГРУ РФ во взрывах на складах со снарядами для ВСУ

Полиция Чехии считает, что во взрывах двух складов с боеприпасами в деревне Врбетице на востоке страны, в результате которых в 2014 году погибли два гражданина Чехии, якобы виноваты сотрудники ГРУ, сообщило агентство ЧТК, при этом доказательств этой версии у чешских правоохранителей нет.