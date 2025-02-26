Эксперт перечислила варианты летней подработки для подростков

Специалист по кадрам Зулия Лоикова перечислила варианты летней подработки для подростков.В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» в среду, 26 февраля, она отметила, что хорошим вариантом может стать работа официантом в кафе или ресторанах, а также бариста или помощником на кухне.