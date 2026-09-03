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Эксклюзивный отрывок из романа «Семь Семенов» Марии Воробьи

Эксклюзивный отрывок из романа «Семь Семенов» Марии Воробьи

Что будет, если однажды решить не видеть зло? Герой романа Марии Воробьи «Семь Семенов» проверяет эту теорию на себе — сначала во время революции, потом в годы войны.

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