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Саудовская Аравия намерена уйти от монополии доллара в торговле впервые за почти 50 лет

Саудовская Аравия намерена уйти от монополии доллара в торговле впервые за почти 50 лет

Власти Саудовской Аравии готовы уйти от монополии нацвалюты США в торговле. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает портал Yahoo News.

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