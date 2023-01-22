Саудовская Аравия намерена уйти от монополии доллара в торговле впервые за почти 50 лет

Власти Саудовской Аравии готовы уйти от монополии нацвалюты США в торговле. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает портал Yahoo News.