Скандал в омском детсаду №23. Девочку искусал предварительно одногруппник. Отметины от его зубов на всей верхней части тела ребенка.
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Скандал в омском детсаду №23. Девочку искусал предварительно одногруппник. Отметины от его зубов на всей верхней части тела ребенка.