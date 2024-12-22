В Военно-морском музее Северного флота состоялся круглый стол «Кольский Север. Мифы и реальность»

В ходе увлекательной дискуссии, которая состоялась по инициативе директора музея Натальи Дзенисовой, обсуждались различные аспекты истории Кольского Севера, а также были развенчаны популярные мифы и стереотипы, связанные с регионом.
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