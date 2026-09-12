БРИКС поддержал резолюцию ООН против работорговли и расизма

БРИКС выразил поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей работорговлю и расовую дискриминацию африканцев как преступление против человечности.
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