Происшествия
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Происшествия

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Планировал продать, но не успел: в Нижегородской области полиция задержала мужчину с крупной партией конопли

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по проверке поступившей в ОВД информации оперуполномоченными направления по контролю за оборотом наркотиков был обследован частный дом и прилегающие к нему строения в районном поселке Пильна Нижегородской области.

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