О темпах работы ВПК КНДР: в войска поставлена партия ОТРК KN-24 «Хвасонпхо-11» в количестве 250 штук Масштабы передачи военной техники в арсенал армии КНДР впечатляют.
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О темпах работы ВПК КНДР: в войска поставлена партия ОТРК KN-24 «Хвасонпхо-11» в количестве 250 штук Масштабы передачи военной техники в арсенал армии КНДР впечатляют.
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