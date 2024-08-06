Нарышкин сообщил о старте поэтапного обновления курса "Истории России"

Минобрнауки и Российское историческое общество вместе приступили к поэтапному обновлению курса "Истории России", сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Экспертного совета по развитию исторического образования 6 августа.
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